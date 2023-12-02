02 декабря 2023, 09:26
Российские десантники сорвали высадку ВСУ у Днепра
Российские войска «Ланцетами» атаковали десант ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили десантные группы ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, применив барражирующие боеприпасы «Ланцет». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Операторы БПЛА успешно нанесли удары по украинским военным, моторным лодкам и грузовикам.
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«Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы „Ланцет“, запуск которых осуществляется расчетами беспилотной авиации „крылатой пехоты“», — указали в пресс-службе.
Наведение и сопровождение дронов российские бойцы осуществляли в ручном режиме, чтобы беспилотник точно не отклонился от цели. Военные также использовали БПЛА под Артемовском — они атаковали противника FPV-дронами коптерного типа. Оператор в специальных VR-очках определил цель, которую подбил беспилотник.
Ранее российская армия уничтожила украинский вертолет Ми-8 и многоцелевой истребитель МиГ-29. За сутки военнослужащие ликвидировали 38 вражеских беспилотников в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.
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