19 июня 2023, 07:27
Российские десантники сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские военные сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские десантники сорвали атаку противника на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны.
«Российские десантники метким огнем из автоматов, пулеметов, гранатометов, а также ПТРК уничтожили группу противника, которая пыталась приблизиться к позициям российских войск», — уточнили в ведомстве.
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Перемещение группы противника заметили расчеты беспилотников подразделения Воздушно-десантных войск. и доложили командирам. Российские бойцы нанесли по скоплению врага огневой удар.
Ранее бойцы «Отважных» отомстили нацистам из 25-й Сечеславской воздушно-десантной бригады ВСУ за расстрел российских военнопленных.
Расчеты ЗРК «Стрела-10» Ивановского соединения ВДВ уничтожили украинский беспилотник«Лелека-100» на дальности около трех километров. Боевой расчет засек неопознанный воздушный объект и взял его на сопровождение.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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