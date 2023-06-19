Спецоперация 19 июня 2023, 07:27 Российские десантники сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: российские военные сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские десантники сорвали атаку противника на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны.

«Российские десантники метким огнем из автоматов, пулеметов, гранатометов, а также ПТРК уничтожили группу противника, которая пыталась приблизиться к позициям российских войск», — уточнили в ведомстве.

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Перемещение группы противника заметили расчеты беспилотников подразделения Воздушно-десантных войск. и доложили командирам. Российские бойцы нанесли по скоплению врага огневой удар.

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