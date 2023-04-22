Спецоперация 22 апреля 2023, 15:11 Российские десантники сковали подразделения ВСУ на флангах в Артемовске Минобороны сообщило об освобождении ВС России трех кварталов на западе Артемовска РИА «Новости»

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Подразделения ВДВ сковывали украинские подразделения на флангах в Артемовске, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российским военным удалось освободить несколько кварталов города.

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск», — уточнил представитель министерства.

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Он добавил, что российские десантники оказывали бойцам штурмовых отрядов поддержку, сковывая подразделения ВСУ в сражениях за город.

Скопления военной техники и живой силы противника обнаружили при помощи беспилотников, сообщило издание Nation News. Аппараты выявили укрепленные позиции ВСУ в лесном массиве и передали координаты десантникам-артиллеристам. Те нанесли удар по цели из самоходок «Нона-С».

В зоне проведения спецоперации российским военным удалось перехватить 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», напомнил RT. За сутки бойцы уничтожили пять вражеских беспилотников.

При отступлении из Артемовка украинские солдаты бросают оружие, рассказал боец ЧВК «Вагнер». Он добавил, что на оставленных позициях находили оружие иностранного производства, включая пулеметы и боеприпасы из США.