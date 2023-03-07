Спецоперация 07 марта 2023, 07:48 Российские десантники сбили разведывательный дрон ВСУ в ЛНР РИА «Новости»: российские десантники сбили разведывательный дрон ВСУ в ЛНР

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Десантники ВС России ликвидировали украинский беспилотник «Лелека-100» в ЛНР. БПЛА предназначался для ведения разведки. Об этом сообщил старший стрелок-зенитчик с позывным «Милага» РИА «Новости».

«Была поражена „Лелека-100“, мы ее обнаружили за 1,5 километра на юго-западном направлении. После определения расстояния и азимута, высоты, мы ее поразили и сменили свою стартовую позицию», — рассказал он.

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Военный добавил, что задачами подразделения являются наблюдение за обстановкой и прикрытие парашютно-десантного батальона от ударов с воздуха. «Милага» сообщил, что десантники работают переносным зенитным ракетным комплексом «Верба».

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Ранее российский разведчик заявил, что силы скрывающихся в лесах под Кременной в ЛНР украинских бойцов оказались истощены. Военный добавил, что подготовка этих националистов оставляет желать лучшего.