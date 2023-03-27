Спецоперация 27 марта 2023, 08:53 Российские десантники разгромили украинский опорный пункт в зоне СВО Минобороны показало кадры разгрома опорного пункта ВСУ в зоне спецоперации

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Министерство обороны России показало видео разгрома украинского опорного пункта десантниками ВС РФ в зоне спецоперации. Бойцы обнаружили противника в лесу при помощи беспилотников.

«Мы сделали хорошо! Российские десантники разгромили украинский опорный пункт в зоне СВО», — отметили в военном ведомстве.

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Подразделения ивановских и костромских десантников-разведчиков запустили дроны и обнаружили опорный пункт украинских боевиков. Пехота затаилась в лесу.

Командование приняло решение о ликвидации противника. Атаку начали противотанковые подразделения, они стали наносить удары из станкового противотанкового гранатомета. Затем подключилась бронегруппа на БМД.

Российские бойцы подошли на минимальное расстояние и шквальным огнем из 30-миллиметровых пушек уничтожили противника.

Ранее российские военные уничтожили под Сватовом командира националистического разведотряда.