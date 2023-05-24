Спецоперация

24 мая 2023, 16:17

Российские десантники рассказали о безуспешных попытках ВСУ атаковать линию соприкосновения

Минобороны показало работу удерживающих рубежи линии соприкосновения тульских десантников

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Украинские боевики проводят безуспешные попытки перейти в атаку на одном из важных участков линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. На изначальные позиции их отбрасывают бойцы парашютно-десантной роты Тульского соединения Воздушно-десантных войск. Видео с рассказом бойцов о проходящих боях опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны.

Бойцы назвали попытки прорывов украинских боевиков накатами. Каждый раз они заканчивались неудачей.

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«Ребята хорошо дали им отпор. Из Градов» [систем залпового огня] их пожгли  и не дали им пройти», — рассказал один из военных.

Ротный пулеметчик уточнил, что во время боя ведет прицельную стрельбу сразу по нескольким направлениям.

«Концентрируем свой пулеметный огонь так, чтобы противник не мог поднять голову.

<…>  Скорее всего, у них нет выхода. Их заставляют идти на верную смерть, но своих рубежей мы не оставим», — заявил военный.

Кроме «Градов», также на этом участке работает артиллерия и тактические зенитные комплексы «Тор». Один из бойцов признался, что контроль они держат над дорогой, которая ведет к освобожденному Артемовску. Шансы противника снова попасть в город он назвал ничтожными.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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