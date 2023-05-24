Спецоперация 24 мая 2023, 16:17 Российские десантники рассказали о безуспешных попытках ВСУ атаковать линию соприкосновения Минобороны показало работу удерживающих рубежи линии соприкосновения тульских десантников РИА «Новости»

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Украинские боевики проводят безуспешные попытки перейти в атаку на одном из важных участков линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. На изначальные позиции их отбрасывают бойцы парашютно-десантной роты Тульского соединения Воздушно-десантных войск. Видео с рассказом бойцов о проходящих боях опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны.

Бойцы назвали попытки прорывов украинских боевиков накатами. Каждый раз они заканчивались неудачей.

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«Ребята хорошо дали им отпор. Из Градов» [систем залпового огня] их пожгли и не дали им пройти», — рассказал один из военных.

Ротный пулеметчик уточнил, что во время боя ведет прицельную стрельбу сразу по нескольким направлениям.

«Концентрируем свой пулеметный огонь так, чтобы противник не мог поднять голову.

Кроме «Градов», также на этом участке работает артиллерия и тактические зенитные комплексы «Тор». Один из бойцов признался, что контроль они держат над дорогой, которая ведет к освобожденному Артемовску. Шансы противника снова попасть в город он назвал ничтожными.