Спецоперация 03 марта 2023, 03:42 Российские десантники пресекли попытку прорыва бойцов ВСУ в ЛНР РИА «Новости»: российские десантники пресекли попытку прорыва украинских военных в ЛНР РИА «Новости»

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Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР. Солдат ВСУ засекла разведка, сообщило РИА «Новости».

По информации командира подразделения с позывным «Самара», противник в очередной раз пытался подойти к переднему краю. Но бойцов с наблюдательных постов обнаружила разведка. Украинские военные разбежались по лесу. Их вычислили с воздуха и ударили из гранатометов.

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«Расчеты АГС (гранатометы) нанесли огневое поражение по разрозненному противнику и в дальнейшем уже сосредоточенным огнем РПГ (гранатомет) и стрелкового оружия был уничтожен», — рассказал собеседник издания.

Десантник добавил, что на некоторых участках расстояние до противника достигало 80 метров. Украинские военные ежедневно пытаются приблизиться к российским позициям, но их удается засечь еще на подходах. Разведка, по словам российского военного, беспрестанно ведется с наблюдательных постов и с воздуха.

Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль район Забахмутка в восточной части Артемовска. Забахмутка представляет индустриальный район города, там расположены жилые кварталы и объекты инфраструктуры.