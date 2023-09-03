Спецоперация 03 сентября 2023, 05:58 Российские десантники пресекли попытки ВСУ продвинуться к Артемовску Минобороны: ВС России пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские разведчики Воздушно-десантных войск пресекают любые попытки украинских диверсантов зайти в близлежащие к Артемовску населенные пункты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Разведчики применяют в своей работе различные приборы оптической разведки и БПЛА. Им удается выявить украинских военных еще на подступах к Артемовску.

Реклама

Далее, совместно с артиллеристами ВДВ, по технике и живой силе противника наносится удар. Российские военные также применяют в ходе боя минометы и противотанковые управляемые ракеты.

В конце августа артиллеристы ВДВ с помощью 122-миллиметровых гаубиц Д-30 сорвали атаку ВСУ на западе от Артемовска. Российские силы уничтожили перешедшего в наступление противника, отмечали в Минобороны РФ. Расчет беспилотников российских десантников раскрыл места скопления ВСУ в лесопосадках недалеко от города.