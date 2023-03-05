05 марта 2023, 07:30
Российские десантники поразили из минометов пехоту ВСУ в ЛНР
РИА «Новости»: десантники в ЛНР поразили пехоту и наблюдательный пункт противника
Российские военные нанесли точный удар из минометных орудий по группе пехоты и наблюдательному пункту украинских войск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости».
Десантники применили снаряды калибром 120 миллиметров.
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«Наблюдательный пункт противника был плановой целью. С передовых пунктов наблюдения поступила информация об активности противника. В результате ударов ее прекратили, заданная цель поражена», — сообщил командир одного из подразделений.
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Группа пехоты ВСУ оказалась второй целью для российских военных.
«Противник находился примерно в 400 метрах от первой линии позиций нашей обороны. Артиллеристы отработали аккуратно и точно, эффективно применяя поступающие от передовых наблюдательных пунктов корректировки», — добавил он.
Ранее Минобороны сообщило о почти 500 уничтоженных боевиках ВСУ на Донецком направлении за сутки.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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