Российские десантники получили награды за мужество и героизм во время спецоперации

Десантники, отличившиеся в ходе специальной операции, получили награды за мужество и героизм. Их вручил замминистра обороны РФ Николай Панков.

Он поблагодарил десантников за самоотверженный ратный труд и поздравил военнослужащих, которые получили первые офицерские звания, написало РИА «Новости».

«Успешно решайте задачи, а мы будем делать все, чтобы наградные указы подписывались максимально быстро. Спасибо вам еще раз, примите самые добрые пожелания», — сказал Панков.

Военные получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением мечей, «За отвагу», «Суворова», «Жукова», «Луки Крымского», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», а также различные награды и знаки отличия Минобороны.