Спецоперация 28 декабря 2023, 06:00 Российские десантники подбили «Ланцетами» танк и грузовик ВСУ на правом берегу Днепра Десантники ВС РФ подбили «Ланцетами» САУ «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра РИА «Новости»

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Российские десантники в темное время суток «Ланцетами» подбили танк, самоходную артустановку «Гвоздика» и грузовик ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«На правом берегу Днепра были обнаружены самоходная установка 2С1 „Гвоздика“, грузовой автомобиль и танк ВСУ. Для их уничтожения командованием соединения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы „Ланцет“», — сказано в публикации.

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Технику противника нашли и уничтожили ночью. В этом российским военным помогли специальные тепловизоры, оснащенные новейшими средствами контроля и уничтожения неприятеля. Когда военнослужащие ВС РФ закончили боевую работу, то оперативно свернулись и передислоцировались на безопасную территорию.

Также в оборонном ведомстве заявили, что бойцы ВДВ из группировки «Днепр» каждый день ликвидируют и выводят из строя украинскую технику на правом берегу Днепра.

Ранее американский журналист заявил, что Морская пехота Украины, снабжающая личный состав ВСУ около населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, за полтора месяца потеряла 50 плавательных средств. По его словам, чем больше ВС РФ повредят или потопят украинских лодок, тем сильнее могут отчаяться войска Украины.

После освобождения Марьинки украинская оборона начнет сыпаться. Об этом заявил ВС США Скотт Риттер. Он отметил, что в этом регионе случился большой прорыв укрепрайонов украинской армии. После отступления ВСУ нужно распылить ресурсы для дальнейших действий, однако ресурсов уже нет.