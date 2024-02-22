Спецоперация 22 февраля 2024, 07:50 Российские десантники начали выбивать ВСУ с рубежей на Запорожском направлении Командир Спартак: бойцы ВДВ выбивают ВСУ с рубежей под Запорожьем MOD Russia/via Globallookpress.com

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Российские бойцы ВДВ выбивают Вооруженные силы Украины с позиций на Запорожском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» командир танкового экипажа с позывным Спартак.

Он отметил, что ситуация на запорожском участке фронта сложная, но более-менее спокойная и контролируемая.

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«Мы потихонечку выбиваем его (противника — прим. ред.) с рубежей, на которых он находился», — подчеркнул Спартак.

Разведчики ведут регулярное наблюдение за территорией с помощью беспилотников. При обнаружении противникам сообщают об этом танкистам, которые оправляются на позиции для стрельбы. Командир экипажа уточнил, что огонь ведут с закрытых позиций на расстоянии до 10 километров.

Военкор украинского телеканала ТСН заявил, что подразделения ВСУ в Угледаре могут оказаться в «клещах». По его мнению, населенный пункт идет по пути Артемовска и Авдеевки, которые в свое время перешли под контроль российских войск.