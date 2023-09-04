Спецоперация 04 сентября 2023, 13:30 Российские БПЛА ударили по украинскому предприятию по сбору морских беспилотников Минобороны РФ: российские БПЛА ударили по судостроительному предприятию Украины РИА «Новости»

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Российская армия с помощью дронов нанесла удар по украинскому предприятию, которое осуществляло сборку безэкипажных катеров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что украинские морские беспилотники собирались из зарубежных комплектующих.

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Самолеты ВС РФ в северо-западной части Черного моря также уничтожили четыре быстроходных военных катера Willard Sea Force. На борту находились десантные группы военнослужащих сил специальных операций ВСУ.

За прошедшие сутки российская армия уничтожила 24 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Волчеяровка, Шипиловка Луганской Народной Республики и других.

Около поселка Брусовка Донецкой Народной Республики ВС РФ уничтожили вертолет Ми-8. Кроме того, системы ПВО смогли перехватить три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее ВС РФ сбили ночью два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью и в небе над Черным морем около Крыма.