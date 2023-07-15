15 июля 2023, 08:04
Российские бойцы захватили планшет ВСУ с системой ведения боя
РИА «Новости»: бойцы Южной группировки войск захватили планшет ВСУ с системой ведения боя
Бойцы Южной группировки войск на Угледарском направлении захватили планшет Вооруженных сил Украины с системой боя «Крапива», с помощью которой выстраивается координация между командирами разных родов войск. Об этом РИА «Новости» сообщил командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным «Русский».
Военный пояснил, что, например, находящаяся в укрытии группа противника при приближении техники ВС РФ ставит на карте метку, которую могут увидеть любые другие военнослужащие. Все цели, обнаруженные подразделениями ВСУ, стекаются в режиме реального времени.
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«Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», — сказал он.
Российские штурмовики группировки «Восток» уничтожили десятки скоплений сил ВСУ на Запорожском направлении в районе Пятихаток. В ходе контрбатарейной борьбы бойцы ликвидировали миномет противника в районе Мирного, около Степного — танк.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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