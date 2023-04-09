Спецоперация 09 апреля 2023, 04:20 Российские бойцы захватили очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке Бойцы ЦВО и группировки «Отважные» заняли пункт ВСУ на Кременском участке фронта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие Центрального военного округа и группировки «Отважные» заняли очередной опорный пункт украинской армии на Кременском участке фронта. Об этом РИА «Новости» рассказал солдат с позывным Зенит.

Опорный пункт противника обнаружил квадрокоптер, после определения координат по «опорнику» отработала артиллерия. Российским военным поставили задачу взять точку под контроль.

Реклама

«Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы отработали наблюдателей. После того как группа захвата подошла уже вплотную, появился один из противников, его ликвидировали сразу же», — рассказал солдат.

Единственный выживший боевик ВСУ сдался в плен, отметил Зенит. «Опорник» перешил под контроль российской армии.

ВКС России на линии фронта в Херсонской области нанесли массированные удары «умными бомбами» по местам дислокации боевиков ВСУ и скоплению техники. После прилетов в пригороде Херсона пропало электричество.