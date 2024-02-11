Спецоперация 11 февраля 2024, 08:23 Российские бойцы захватили атаковавший их же украинский дрон-камикадзе Военный Якорь: российский расчет захватил атаковавший их дрон-камикадзе ВСУ

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Военные группировки войск «Днепр» захватили украинский дрон-камикадзе типа FPV, когда он пытался их атаковать. Об этом РИА «Новости» рассказал командир расчета БПЛА с позывным Якорь.

«FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там», — рассказал Якорь.

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Российские бойцы продолжают наносить точные удары по военной инфраструктуре украинской армии. За неделю ВС России нанесла 31 групповой удар по предприятиям, создающим беспилотники, ракетные комплексы и реактивные снаряды к системам залпового огня.

Запаса оружия в ВСУ без помощи Запада хватит лишь на два месяца, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Украинским властям придется искать возможности для новой мобилизации.