Спецоперация 23 мая 2023, 00:45 Российские бойцы захватили американский бронетранспортер MaxxPro в Белгородской области «РВ»: ВС России захватили американский бронетранспортер MaxxPro в Белгородской области РИА «Новости»

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Российские военнослужащие захватили американский бронетранспортер MaxxPro в Белгородской области. На этой машине украинская диверсионная-разведывательная группа (ДРГ) проникла в регион, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Боевики заехали на бронемашинах International MaxxPro в Грайворонский район, при [их] бегстве из Белгородской области захвачен как минимум один такой экземпляр», — указано в сообщении.

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Как отметили военкоры, до этого российская армия ликвидировала «немалое количество этих американских автомобилей на разных фронтах».

В понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионная группа. Бойцы Росгвардии, пограничники и военнослужащие начали ее поиски.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, боевики зашли на территорию Грайворонского округа. Проникновению украинской ДРГ предшествовал массированный обстрел со стороны ВСУ. После атаки медицинская помощь потребовалась восьми раненым жителям Белгородской области. Как подчеркивал Гладков, погибших среди населения в результате нападения украинских боевиков нет.