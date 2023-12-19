Важное 19 декабря 2023, 12:35 Российские бойцы взяли в плен польского наемника Глава Херсонской области Сальдо: ВС России взяли в плен польского наемника РИА «Новости»

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Российские бойцы взяли в плен польского наемника под Крынками. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Наши военные взяли в плен под Крынками польского наемника. Он был ранен, другие боевики [ВСУ] из группы бросили его и сбежали», — написал он.

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Российские военные оказали польскому наемнику первую медицинскую помощь. Затем его отправили в тыл, откуда мужчину заберут в госпиталь.

Сальдо отметил, что так ведут себя бойцы армии цивилизованной страны. Для российских солдат подобное обращение с пленными и ранеными привычное и абсолютно нормальное. Если противник поступает по-другому, по мнению главы региона, он считается не бойцом армии легитимной страны, а террористом экстремистской организации.

Сальдо призвал украинских военных делать правильные выводы из ситуации. Он напомнил, что любой боец ВСУ не должен умирать ради пиара киевского режима.

«Ты имеешь право на жизнь и возвращение к семье. Россия тебе это обеспечит», — заключил губернатор.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что из-за нехватки бойцов командование ВСУ рекрутирует иностранцев. На полях сражений все чаще стали замечать грузинских и польских наемников.