Спецоперация 29 июля 2023, 21:56 Российские бойцы взяли в плен более десятка боевиков ВСУ на Запорожском направлении Рогов: российские бойцы взяли в плен более десятка боевиков ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские войска взяли в плен более десятка украинских военных во время боев недалеко от села Старомайорское на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Сейчас там наши ребята нормально набрали пленных боевиков ВСУ. Единоразово более 10 человек, в том числе несколько раненых», — сообщил он.

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Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что 19 бойцов ВСУ сдались в плен российским войскам на Запорожском направлении. Он отметил, что военные РФ ликвидировали свыше 10 украинских боевых машин, в числе которых оказались две боевые машины Bradley производства США.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, боевой дух у российских бойцов прекрасный, в отличие от боевиков ВСУ, которые массово начали сдаваться в плен целыми подразделениями. Он объяснил, что сдавшихся солдат не бьют, их содержат в достойных условиях.