Важное 26 февраля 2024, 00:04 Российские бойцы взяли под контроль южную часть Работина, идут ожесточенные бои Рогов: Российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино РИА «Новости»

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Бойцы ВС России взяли под контроль южную часть села Работино на Запарожском направлении, за село идут ожесточенные бои. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои. Враг окопался в северной части Работина», — заявил он.

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Он отметил, что ВС России сейчас выполняют труднейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны противника. Военные освобождают село метр за метром.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что войска России вошли в село Работино. По его словам, украинские войска потеряли в этом регионе тысячи жизней и много военной техники. Российские бойцы продолжают наступление и проламывают силы ВСУ.