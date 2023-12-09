Спецоперация 09 декабря 2023, 02:39 Российские бойцы вшестером отбили четыре атаки ВСУ под Угледаром Бойцы ВС РФ вшестером отбили четыре атаки ВСУ на опорный пункт под Угледаром РИА «Новости»

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Российские военнослужащие в составе шести человек отбили четыре атаки солдат ВСУ на Угледарском направлении в зоне специальной военной операции. Бойцы выполнили свою боевую задачу — не допустить прорыва противника. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Российский боец с позывным Гавз рассказал, что он и пятеро его подчиненных в тот момент находились в опорном пункте.

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«Противник подъехал на трех или четырех пикапах. Я не знаю, сколько их там разгрузилось, не было времени считать. Все как-то машинально проходило», — вспомнил он.

По его словам, они удержали позиции, выстояли и отбили атаки противника. Все его подчиненные остались живы. Он добавил, что этот бой запомнился ему ярче других.

За умелое руководство и лидерские качества его назначили командиром взвода и присвоили внеочередное звание «лейтенант», сообщили в военном ведомстве.

Ранее командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным Чибилия рассказал, что несколько боевиков ВСУ с шевронами, на которых изображен флаг США, ликвидировали в районе села Богдановка в ДНР.