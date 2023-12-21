21 декабря 2023, 23:54
Российские бойцы вошли в Богдановку и взяли ее в клещи — военкоры
«РВ»: российские войска вошли в Богдановку
Российская армия успешно продвигается на Артемовском направлении. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», бойцы закрепились на окраинах Богдановки и продолжают штурм поселка.
По информации канала, бойцы 200-й бригады Северного флота зашли в Богдановку и закрепились на окраинах. Параллельно военнослужащие бригады «Север-V» и Добровольческого корпуса продвинулись на фланге. Таким образом появился шанс взять поселок в клещи.
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Кроме того, силы ВДВ продвигаются от освобожденного Хромово, атакуют ВСУ в районе автодрома «Бахмутский шлях» и бывшего аэродрома «Артемовск».
По данным военкоров, продвижение российских сил возле Клещеевки, Андреевки и Богдановки признают и украинские военные аналитики.
Ранее министерство обороны России рассказало, что штурмовые подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль опорный пункт украинской армии под Артемовском.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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