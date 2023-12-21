Спецоперация 21 декабря 2023, 23:54 Российские бойцы вошли в Богдановку и взяли ее в клещи — военкоры «РВ»: российские войска вошли в Богдановку РИА «Новости»

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Российская армия успешно продвигается на Артемовском направлении. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», бойцы закрепились на окраинах Богдановки и продолжают штурм поселка.

По информации канала, бойцы 200-й бригады Северного флота зашли в Богдановку и закрепились на окраинах. Параллельно военнослужащие бригады «Север-V» и Добровольческого корпуса продвинулись на фланге. Таким образом появился шанс взять поселок в клещи.

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Кроме того, силы ВДВ продвигаются от освобожденного Хромово, атакуют ВСУ в районе автодрома «Бахмутский шлях» и бывшего аэродрома «Артемовск».

По данным военкоров, продвижение российских сил возле Клещеевки, Андреевки и Богдановки признают и украинские военные аналитики.

Ранее министерство обороны России рассказало, что штурмовые подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль опорный пункт украинской армии под Артемовском.