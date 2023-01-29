Спецоперация 29 января 2023, 20:51 Российские бойцы в Артемовске обнаружили изуродованные тела иностранных наемников — Пригожин Бизнесмен Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» нашли в Артемовске тела наемников без голов и рук РИА «Новости»

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Подразделения частной военной компании «Вагнер» обнаружили в Артемовске изуродованные тела, предположительно, иностранных наемников. Об этом сообщил основатель ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин, его пресс-служба разместила комментарий в Telegram-канале.

«Сегодня в Бахмуте подразделениями ЧВК „Вагнер“ были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами», — сообщил Пригожин.

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Бизнесмен подтвердил, что все обнаруженные доказательства вместе с телами будут отправлены в следственные органы для дальнейшего расследования.

Ранее вагнеровцы взяли под контроль село Благодатное в ДНР. Это поможет российским войскам выйти к основному пути снабжения ВСУ. Освобождение Благодатного — еще один шаг к окружению Артемовска и установлению огневого контроля над дорогой Артемовск — Славянск.