Спецоперация 07 января 2024, 04:33 Российские бойцы устроили «дуэль дронов» на Купянском направлении Минобороны: российские бойцы с помощью БПЛА сбили украинскую «Бабу Ягу» РИА «Новости»

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Российские операторы дронов сорвали атаку украинского БПЛА «Баба Яга» на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, операторы разведывательных беспилотников 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в сумерках увидели быстро приближающийся дрон ВСУ с тепловым следом.

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Вражеский БПЛА нес 82-миллиметровые мины для атаки российских позиций. Он был уже близко и летел низко над деревьями. Операторы приняли решение протаранить его дроном-разведчиком. В результате беспилотник ВСУ потерял устойчивость и врезался в дерево.

Ранее стало известно, что российские штурмовики гранатами уничтожили расчет ВСУ в блиндаже. Группа производила зачистку лесополосы на окраине одного из поселков. Бойцам удалось скрытно подобраться к позиции противника и блокировать выход из укрепленных блиндажей. Когда солдаты противника открыли огонь по российским военным, командир отделения забрался на крышу блиндажа и закинул гранаты в отверстия для стрельбы.