Спецоперация 02 июля 2023, 22:13 Российские бойцы успешно отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: российские бойцы успешно отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Украинские войска предприняли попытку ударить по позициям российских бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом заявило Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

В сообщении сказано, что противник наступал с использованием боевых бронемашин и пикапов, но после артиллерийских ударов ВС РФ боевикам Украины пришлось отступить, ВСУ понесли серьезные потери.

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Помимо этого Воздушно-космические силы России нанесли ракетно-бомбовые удары по 10 пунктам сосредоточения живой силы и оружия украинских националистов, а также ликвидировали два опорных пункта ВСУ.

Ранее российские бойцы 150-й дивизии придумали собственное изобретение в зоне СВО. Новое оружие называется «Градомет», установку сделали из трубы, пускового механизма и треноги. Такое сооружение имеет два преимущества — легкая транспортировка и отсутствие необходимости в полноценных снарядах.