14 июня 2023, 00:44
Российские бойцы уничтожили украинскую систему ПВО вместе с командиром — СМИ
«РВ»: ВС РФ уничтожили систему ПВО вместе с командиром ВСУ на Запорожском фронте
Бойцы ВС РФ во время боев на Запорожском направлении уничтожили украинскую систему ПВО вместе с командиром. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По данным журналистов, ликвидировать командира зенитно-ракетного взвода 55-летнего Дениса Кузнецова российским солдатам удалось 10 июня.
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«Накрыта система ПВО, ну и обычно командиры гибнут не одни, а со своими бойцами. Так что одним убитым тот удар наверняка не ограничился», — написали военкоры.
На прошлой неделе, 8 июня, сообщалось, что ВСУ предприняли ночное наступление на запорожском фронте. В результате украинская армия понесла серьезные потери, пытаясь преодолеть минные поля. Попытка прорыва стоила Украине более 30 танков и 350 человек личного состава.
Всего за прошедшую неделю потери ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях оказались почти на тысячу человек больше, чем за предыдущую. Также наши военные уничтожили вдове больше БМП противника и в пять раз больше танков.
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