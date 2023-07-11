Спецоперация 11 июля 2023, 09:45 Российские бойцы уничтожили три украинские самоходки Krab в зоне СВО Российские бойцы уничтожили самоходки Krab на Сватовском и Краснолиманском направлениях Пресс-служба Минобороны

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Российские войска уничтожили три вражеские самоходные гаубицы Krab польского производства на двух направлениях: Сватовском и Краснолиманском. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

На этих же направлениях российские бойцы нанесли удар по живой силе и технике двух бригад украинской армии. Военные также уничтожили боевые бронированные машины и беспилотники.

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«Тяжелой огнеметной системой „Солнцепек“ поражены три опорных пункта и район сосредоточения живой силы противника», — рассказал Савчук.

Ранее экипаж российской боевой машины поддержки танков «Терминатор» за ночь выпустил 400 снарядов по позициям украинских боевиков под Авдеевкой. Российские бойцы ликвидировали несколько групп ВСУ на Запорожском направлении.

Украинская армия несет значительные потери как в живой силе, так и в технике. Киевский режим из-за этого усилил вербовку наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Также в ВСУ стали замечать больше женщин-военных.