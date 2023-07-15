Спецоперация 15 июля 2023, 10:05 Российские бойцы уничтожили три лодки ВСУ при попытке форсировать Днепр Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки ВСУ возле Софиевки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили в островной зоне в Херсонской области три лодки и 12 боевиков ВСУ. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, написал ТАСС.

«Пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Софиевка, в результате огневого поражения уничтожено три лодки и 12 боевиков ВФУ», — указано в сообщении.

Реклама

В районе населенного пункта Днепровское военные ликвидировали минометный расчет и боекомплект к нему, а также шесть украинских боевиков.

ВС России дважды пресекали попытки ВСУ форсировать Днепр под Херсоном несколько дней назад. Противник потерял более 60 военнослужащих.

Ранее штурмовики группировки «Восток» поразили десятки мест скоплений сил ВСУ на Запорожском направлении. Служащие украинской армии пытались перегруппироваться, вели разведку, но активных действий на линии соприкосновения предпринять не смогли. Российские военные также уничтожили склад боеприпасов ВСУ.