Спецоперация 11 июля 2023, 05:34 Российские бойцы уничтожили склад ВСУ с западными авиаракетами в Николаеве Координатор Лебедев: ВС РФ уничтожили склад ВСУ с западными авиаракетами в Николаеве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные уничтожили склад украинских боевиков в Николаеве. Об этом сообщил координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«Был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП», — сказал он.

Реклама

Лебедев отметил, что местные жители сообщили о появлении пожарных машин даже через 12 часов после российского удара по военному объекту. Вся противопожарная техника направлялась в сторону военной части, расположенной на этой территории.

Ранее стало известно, что бойцы России уничтожили в ДНР склад ВСУ, в котором находились снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Помимо этого российские военнослужащие поразили склад горючего в Запорожской области и отразили попытку наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении.