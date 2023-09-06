Спецоперация 06 сентября 2023, 08:27 Российские бойцы уничтожили штурмовую группу ВСУ у села Работино Балицкий: группу из 20 штурмовиков ВСУ уничтожили возле села Работино РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили группу украинских штурмовиков возле села Работино. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе», — написал он.

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Ситуация остается напряженной, подчеркнул Балицкий. По его словам, за сутки противник потерял 140 человек, трое сдались в плен в числа разведчиков. Российские бойцы также ликвидировали шесть украинских танков, пикап, четыре беспилотника.

«Интенсивность обстрелов всей Запорожской области остается на прежнем высоком уровне. Наши парни бьют врага, дают очень жесткий отпор», — добавил врио губернатора.

ВСУ не прорвали даже первую линию обороны на Запорожском направлении, российская армия удерживает свои позиции, сообщал ранее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он пояснил, что украинские боевики сосредотачивают силы между селами Вербовое и Работино и пытаются вклиниться в линию обороны.

Российская армия наносит массированные удары по штурмовым группам ВСУ, которые подходят к Работину. Военные РФ не дают противнику занять поселок. Украина несет колоссальные потери.С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.