Спецоперация 19 июня 2023, 10:06 Российские бойцы уничтожили превзошедшую в 4 раза группу ВСУ под Новодонецким Командир Курбанов: 23 военных ВС России за 3 часа уничтожили 103 морских пехотинцев ВСУ

Читать 360tv в

В районе Времевского выступа прошли ожесточенные бои за поселок Новодонецкое. Российские войска за три часа отбили группу морских пехотинцев Украины, превзошедшую их в четыре раза. Командир танковой роты 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Руслан Курбанов рассказал об этом «Известиям».

Интенсивные боевые действия устроили на восточном рубеже Времевского выступа. По словам военных, Вооруженные силы Украины долго готовились к контрнаступлению на этом участке Южно-Донецкого направления, но не смогли закрепиться.

Реклама

Сначала украинские военные пустили танки, затем бронетехнику с пехотой. Российские силы предвидели такую тактику и открыли ответный огонь противотанковыми управляемыми ракетами.

ВСУ закрепились на окраинах Новодонецкого всего на пять часов, пока российские войска не выбили их. Руслан Курбанов сказал, что бой за поселок длился три часа. За это время 23 российских военных полностью уничтожили группировку из 103 морских пехотинцев, вывели из строя более 50 единиц военной техники НАТО.

Оставшуюся на поле боя обездвиженную технику показало Минобороны России.