Спецоперация 26 июля 2023, 11:07 Российские бойцы уничтожили позиции ВСУ на правобережье Днепра Российские силы за сутки уничтожили более 30 боевиков ВСУ на правобережье Днепра Pxhere

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Российские бойцы за сутки уничтожили позиции Вооруженных сил Украины возле восьми населенных пунктов на правобережье Днепра. Погибли 33 украинских боевика, свыше 40 — ранены. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области, написал ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на каховском направлении уничтожены позиции противника в районах населенных пунктов Казацкое, Михайловка, Берислав, Новоберислав, Змеевка, Веселое, Томарино, Шляховое», — рассказал он.

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С помощью беспилотного боеприпаса «Ланцет» российские бойцы уничтожили командно-штабную машину противника. В островной зоне они ликвидировали гаубицу Д-30 с боекомплектом.

Ранее истребитель Су-34 поразил подразделения украинской бригады на Купянском направлении. Российские танки и гаубицы также ударили по позициям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Царьград» писал, что после нескольких дней затишья ВСУ вновь активизировались на Запорожском направлении. Военные эксперты предположили, что украинское командование ожидало подтягивания резервов. Боевики пытались 36 раз обстрелять населенные пункты Запорожской области, но столкнулись с ожесточенным отпором и понесли потери, передавал канал.