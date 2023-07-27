Спецоперация 27 июля 2023, 00:23 Российские бойцы уничтожили «Ланцетами» американскую технику ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»: несколько БМП Bradley и другую технику ВСУ уничтожили в районе Работино РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили в Запорожской области американскую технику ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости», в распоряжении которого оказались кадры объективного контроля с беспилотника.

Во время отражения атаки противника в районе населенного пункта Работино в Запорожской области отличились бойцы 58-й армии Южного военного округа. Под удар барражирующих боеприпасов «Ланцет» попали американские бронемашины пехоты Bradley и ряд другой западной техники.

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На Ореховском направлении российские войска уничтожили 22 украинских танка, 10 БМП, боевую бронированную машину, а также более 100 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Позиции удержали подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении. Экипаж совершил два авиаудара.