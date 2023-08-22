Спецоперация 22 августа 2023, 14:40 Российские бойцы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ МО: ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ возле Орехова в Запорожской области. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Около населенного пункта Васильковка в Днепропетровской области военнослужащие российской армии ликвидировали склад боеприпасов 1-й танковой бригады Вооруженных сил Украины.

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«Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — передали в ведомстве.

Официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли более 50 военнослужащих на Краснолиманском направлении, писал RT. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

Российские силы отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили «Известия». Всего с начала спецоперации украинские боевики потеряли почти 11,5 тысячи танков, около шести тысяч орудий полевой артиллерии и минометов.