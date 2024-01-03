Спецоперация 03 января 2024, 03:45 Российские бойцы уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском Минобороны: бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском РИА «Новости»

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Бойцы группировки «Запад» уничтожили группу военнослужащих пехоты Вооруженных сил Украины и две БМП противника на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций. По противнику ударили из самоходных артиллерийских установок «Акация». В результате уничтожили личный состав и две БМП ВСУ.

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«Мой заряжающий подавал снаряды как автомат, я только успевал кричать, какой снаряд. Несмотря на то, что на улице уже морозно, во время боевой работы было очень жарко. Совместно с другим расчетом откинули больше 20 осколков», — рассказал командир САУ «Акация» с позывным Жорик.

По словам военного, бойцы ВСУ растянулись вдоль минного поля, пытаясь снять свои же мины, когда их накрыли российские артиллеристы.

«Враг в итоге не прошел», — добавил Жорик.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России применили самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы на Купянском направлении.

В понедельник, 1 января, Минобороны сообщило, что российская армия пресекла 11 попыток противника провести ротацию на Южно-Донецком направлении. ВСУ в этот день потеряли до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, написало издание «Петербургский дневник».