13 мая 2023, 15:10
Российские бойцы уничтожили до 75 украинских солдат на Краснолиманском направлении
Минобороны: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 75 военных
Российские войска за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 75 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВСУ также лишились двух боевых машин пехоты, гаубицы «Акация» и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
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Конашенков уточнил, что в операции участвовали оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией группировки войск «Центр».
Под Херсоном и на Купянском направлении российские бойцы разгромили склады боеприпасов ВСУ. В районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое в Харьковской области ВСУ потеряли две диверсионно-разведывательные группы.
Военное ведомство также сообщило об уничтожении авиационного ракетного склада ВСУ в районе города Запорожья. Российские военные подразделения «Юг» ликвидировали украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении благодаря наводке разведчиков.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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