25 июня 2023, 14:49
Российские бойцы уничтожили до 430 боевиков ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 430 украинских боевиков на Донецком направлении
Российские войска уничтожили на Донецком направлении до 430 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе боев потери противника составили до 430-ти украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.
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Кроме того, ВСУ лишились 11 боевых машин пехоты, семи автомобилей, трех пикапов и гаубицы Д-30.
В ведомстве уточнили, что на Донецком направлении в районе Артемовска бойцы «Южной» группировки войск отразили десять атак противника. Бои шли близ сел Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка в Донецкой Народной Республике.
Бойцы российских подразделений отразили еще четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и других.
Под городом Авдеевкой ВС России разбили склад боеприпасов 110-й украинской мехбригады.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях солдаты группировки «Восток» также героически отразили атаки ВСУ.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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