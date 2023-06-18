Спецоперация 18 июня 2023, 22:30 Российские бойцы уничтожили десятки американских МРАП MaxxPro «РВ» показала сожженные американские МРАП MaxxPro ВС Украины Telegram

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Российская армия уничтожила американские МРАП MaxxPro, которые использовали ВСУ. Видео с места опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В сообщении сказано, что украинские националисты потеряли уже нескольких десятков таких машин.

Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» сделал сквозное пробитие в американском бронеавтомобиле Oshkosh с помощью кумулятивного эффекта. Отражение наступления ВСУ произошло на Времевском выступе. По словам военкоров, такая техника стоит на вооружении большей части спецподразделений и нацгвардии США. Недавно Вашингтон отправил эти вооружения Киеву.

Также ВС РФ легко справились с польской установкой AHS Krab. Российские бойцы уничтожили ее ударом дальнобойного вооружения. Еще российский «Град» выдержал удар украинских боевиков из американской HIMARS. Националисты нанесли удар из РСЗО, но «Град» не прекратил выпускать снаряды.