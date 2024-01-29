Спецоперация 29 января 2024, 12:00 Российские бойцы уничтожили 3 лодки с десантом ВСУ у берега Днепра с помощью дронов МО: расчеты FPV-дронов уничтожили 3 лодки с десантом ВСУ у правого берега Днепра РИА «Новости»

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Подразделения беспилотных летательных аппаратов российских десантников уничтожили три моторные лодки с десантом Вооруженных сил Украины возле правого берега Днепра на Херсонском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что подразделения БПЛА, входящие в российскую группировку войск «Днепр», каждый день уничтожают плавсредства, с помощью которых противник пытается форсировать реку.

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«Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра, на которые осуществлялась погрузка десанта», — указали в министерстве.

Оператор определил цель и завел беспилотник на одну из них. В это время его помощник корректировал полет дрона и наводил его на цель.

БПЛА сбарражировал и точно поразил одну из лодок украинской армии. Российские бойцы уничтожили еще две моторные лодки противника повторными ударами других FPV-дронов.

В Минобороны сообщили, что после этого украинские военнослужащие оставили попытку форсировать реку и сбежали. Украинцы бросили своих убитых и раненых в воде и на берегу, отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали о тульском десантнике, который с начала спецоперации ликвидировал более 100 боевиков ВСУ с помощью дронов. За отличное выполнение боевой задачи военнослужащего наградили Георгиевским крестом IV степени.