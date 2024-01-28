Спецоперация 28 января 2024, 16:25 Российские бойцы улучшили положение на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении РИА «Новости»

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Подразделения российской армии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной <…> улучшено положение по переднему краю», — передали в ведомстве.

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В Минобороны также сообщили, что российские бойцы отразили шесть атак украинских штурмовых групп рядом с Донецкой Народной Республикой. Противник лишился до 150 военных, трех машин и установки «Гвоздика».

Под Купянском с помощью беспилотника «Орлан», оснащенного лазерным наведением, российская армия разнесла пункт управления ВСУ. Цель поразили первым же выстрелом. Еще несколько позиций украинских боевиков уничтожили с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».