Спецоперация 04 апреля 2024, 11:29 Российские бойцы ударили по заводу с дронами и поезду с военными под Харьковом Подпольщик Лебедев: ВС России поразили завод беспилотников в Харьковской области State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Вооруженные силы России нанесли несколько точных ударов по Харьковской области. Как рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары пришлись по Мерефянскому механическому заводу, где могли производить беспилотники, а также по железнодорожному составу с военными и боеприпасами.

«По Харькову и пригороду пришлась целая серия ударов по военным объектам. Вечером 3 апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — сообщил собеседник агентства.

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Завод находится недалеко от вокзала. В момент удара там разгружали состав с военной техникой, боеприпасами и украинскими солдатами. Из-за детонации на заводе он тоже попал под удар.

Вооруженные силы России также ударили по месту дислокации иностранных инструкторов в Харькове. Бойцы атаковали танковое училище в Харькове, куда перед этим привезли западную технику.

Ранее мэр города Игорь Терехов рассказал о планах по эвакуации. Несмотря на то, что они есть, реализовывать их не собираются, отметил он. Глава Харькова заявил, что не видит волны оттока жителей.