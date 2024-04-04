04 апреля 2024, 11:29
Российские бойцы ударили по заводу с дронами и поезду с военными под Харьковом
Подпольщик Лебедев: ВС России поразили завод беспилотников в Харьковской области
Вооруженные силы России нанесли несколько точных ударов по Харьковской области. Как рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары пришлись по Мерефянскому механическому заводу, где могли производить беспилотники, а также по железнодорожному составу с военными и боеприпасами.
«По Харькову и пригороду пришлась целая серия ударов по военным объектам. Вечером 3 апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — сообщил собеседник агентства.
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Завод находится недалеко от вокзала. В момент удара там разгружали состав с военной техникой, боеприпасами и украинскими солдатами. Из-за детонации на заводе он тоже попал под удар.
Вооруженные силы России также ударили по месту дислокации иностранных инструкторов в Харькове. Бойцы атаковали танковое училище в Харькове, куда перед этим привезли западную технику.
Ранее мэр города Игорь Терехов рассказал о планах по эвакуации. Несмотря на то, что они есть, реализовывать их не собираются, отметил он. Глава Харькова заявил, что не видит волны оттока жителей.
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