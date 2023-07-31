Спецоперация 31 июля 2023, 05:44 Российские бойцы ударили по украинским позициям у Антоновского моста в Херсоне РИА «Новости»

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Российские военные ударили по ВСУ в районе Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель российского оборонного ведомства в Херсонской области.

Он отметил, что обстановка на этой территории меняется в пользу группировки войск «Днепр». Кроме того, опубликовали кадры, снятые с помощью тепловизора дрона. На них показан момент удара по позициям ВСУ на транспортной переправе.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли мощный авиаудар по складу украинских военных с лодками и снарядами недалеко от поселка Антоновка в Херсонской области. В результате миссии уничтожили 15 украинских националистов и пять лодок. Также ликвидировали украинский миномет калибром 120 миллиметров, расчет и боекомплект к этому оружию.