Спецоперация 06 марта 2024, 08:24 Российские бойцы ударили по позициям ВСУ в Харьковской области Марочко: войска поразили позиции ВСУ в 20 населенных пунктах под Харьковом РИА «Новости»

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Российские военные за сутки поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику украинских боевиков под Харьковом. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За истекшие сутки порядка 20 населенных пунктов Харьковской области поражались высокоточными ударами», — сказал он.

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Военные использовали для ударов авиацию, беспилотники и артиллерию. Российские бойцы уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины, склады с боеприпасами, технику, личный состав войск.

«В населенных пунктах Волчанск, Казачья Лопань, Купянск поражены скопления вооружения и военной техники», — добавил он.

Ранее Марочко рассказал, что жителей Харьковской области под видом эвакуации заставили оставить дома. Людей насильно выдворяют, в первую очередь это касается семей с детьми. Переселенцев отправили в пункты временного размещения, но без каких-либо соцгарантий.