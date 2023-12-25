25 декабря 2023, 15:33
Российские бойцы спасли раненую украинку, брошенную ВСУ на поле боя
Губернатор Сальдо: ВС России спасли раненую украинскую военнослужащую
Бойцы Вооруженных сил России спасли украинскую военнослужащую, которую свои же бросили на поле боя. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Раненая женщина заметила в воздухе российский беспилотник и подала знак рукой. В результате военные ВС РФ эвакуировали пострадавшую и оказали ей медицинскую помощь. В том бою российские десантники и морпехи разгромили подразделение ВСУ под Крынками, добавил Сальдо.
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Ранее в СМИ появилась история о том, как двое раненых солдат из Вооруженных сил России и ВСУ 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне. Однако украинец все же скончался. Боец ВС РФ смог уцелеть. Он попал в больницу с обморожением конечностей.
На прошлой неделе раненый российский солдат спас пострадавшего сослуживца в разгаре боя. Он тащил его на себе по полю и уворачивался от гранат, рассказали военные корреспонденты.
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