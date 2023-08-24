Спецоперация 24 августа 2023, 08:23 Российские бойцы сожгли колонну ВСУ в районе Орехова Рогозин: ВС РФ уничтожили движущуюся колонну ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российская артиллерия в ночь на 24 августа уничтожила колонну ВСУ рядом с населенным пунктом Орехово в Запорожской области. Об этом рассказал руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в беседе с ТАСС.

«Силами <…> полка [ВС РФ] и третьего добровольческого отряда „Барс“ бригады „Царские волки“ этой ночью сожгли колонну ВСУ», — сказал он.

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По словам Рогозина, движущуюся колонну засекли при помощи средств объективного контроля. Сначала по боевикам ударили из ствольной артиллерии, а затем из РСЗО «Ураган».

Российские бойцы уничтожили не менее семи единиц техники противника, в том числе западной. Украинская армия эвакуировала военных, которые остались в живых.

До этого на Запорожском направлении сильно пострадала элитная бригада ВСУ. Резервы украинской армии нарвались на прекрасно укрепленную российскую цитадель, ВСУ не смогли пережить интенсивного столкновения. Киевский режим не сообщает реальные данные о потерях в зоне СВО.

Ранее уничтожение двух танков ВСУ на Запорожском направлении попало на видео. Боевые машины ВСУ заметили операторы дронов.