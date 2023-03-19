Спецоперация 19 марта 2023, 11:16 Российские бойцы сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ сорвали две попытки перебросить резервы ВСУ на Купянском направлении

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На Купянском направлении российские части сорвали попытки украинских боевиков провести разведку боем и перебросить резервы. С таким заявлением выступил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, которого процитировало РИА «Новости».

«В течение дня на Купянском направлении группировка войск „Запад“ сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населенного пункта Гряниковка», — отметил Зыбинский.

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По его словам, также благодаря усилиям российских бойцов удалось предотвратить переброску резервов и ротацию подразделений ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое.

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Российские бойцы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника в районе населенных пунктов Гряниковка, Орлянское и Артемовка.

Артиллерия ВС России разбила в районе населенного пункта Двуречное минометный расчет противника, ПВО сбили беспилотник «Лелека-100».

Ранее российские бойцы поймали украинского наводчика с помощью беспилотника.