Спецоперация 08 августа 2023, 09:15 Российские бойцы сорвали попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра МО РФ: российские бойцы пресекли две попытки ВСУ перебросить личный состав в устье Днепра РИА «Новости»

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Российские военнослужащие на Херсонском направлении сорвали попытки Вооруженных сил Украины перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян, видео редакции предоставило Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск „Днепр“ на Херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра», — сообщил он.

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Возле островов Борщевой и Белогрудый российские бойцы уничтожили три быстроходные лодки, перевозившие около 15 украинских боевиков, писал RT. Кроме того, ВС РФ обнаружили и уничтожили 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом в корабельном районе Херсона.

Ранее соединения группировки «Днепр» поразили две лодки ВСУ и гаубицу Д-30 в Херсонской области. Украинская армия потеряла четверых солдат, двое украинских военных получили ранения различной тяжести.

До этого попытку ВСУ форсировать Днепр сорвали упреждающими ударами. Их нанесли по военным объектам в Марганце и Никополе на правом берегу реки, куда Украина стянула свои подразделения, чтобы попытаться перейти обмелевшее Каховское водохранилище.