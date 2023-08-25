Спецоперация 25 августа 2023, 08:43 Российские бойцы сорвали попытки украинских боевиков атаковать два района ДНР ВС РФ сорвали попытки атаки ВСУ возле Приютного и Старомайорского в ДНР РИА «Новости»

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Военнослужащие России помещали Вооруженным силам Украины атаковать в направлении населенных пунктов Приютное и Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Понеся потери, противник отступил. Огнем реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации боевиков в Угледаре, Углесборочной, Старомайорском, Максимовке и на западной окраине [села] Ровнополь, места скопления боевиков в Раздольном и Вольном Поле», — заявил он.

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Чехов добавил, что российским бойцам также удалось ликвидировать артиллерийскую установку «Гвоздика», пункт управления беспилотной авиацией, машину с боевиками и два пикапа с боеприпасами.

Армия России также отразила пять атак ВСУ в районе Работина и Успеновки и уничтожила беспилотники противника в районе Пологов и Токмака, писал сайт kp.ru. На Запорожском направлении ВСУ лишились более 110 военнослужащих.

Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 230 человек за сутки. Группировка «Восток» ВС РФ ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии отразила атаку противника. Боевики лишились двух бронетранспортеров, трех автомобилей, а также двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».