Спецоперация 27 февраля 2024, 18:59 Российские бойцы сорвали эвакуацию противника на Авдеевском направлении Минобороны: расчеты орудия Д-30 поразили технику ВСУ на Авдеевском направлении

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Расчеты 120-миллиметровой гаубицы Д-30 Центрального военного округа сорвали эвакуацию украинских военнослужащих на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения прямым попаданием осколочно-фугасного снаряда поразили легкобронированную технику ВСУ. В тот момент украинские солдаты пытались эвакуировать экипаж ранее подбитой боевой машины.

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ВС России после освобождения и зачистки Авдеевки продолжают улучшать свои позиции на этом направлении, все дальше отбрасывая ВСУ.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал о том, что российские военные взяли под контроль поселок Северное и освободили поселок Ласточкино.

С начала проведения Россией специальной военной операции ВСУ потеряли уже свыше 444 тысяч военнослужащих, указывал министр.