Спецоперация 11 августа 2023, 02:11 Российские бойцы штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки ВС РФ штурмом взяли Красногоровский вентствол шахты — важный опорник ВСУ у Марьинки РИА «Новости»

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Российские бойцы из 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских боевиков у Марьинки в ДНР. Речь идет о Красногоровском вентиляционном стволе шахты «Трудовская». Об этом РИА «Новости» рассказал доброволец с позывным Шахтер.

«Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», — сказал военнослужащий.

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Перед штурмом российские бойцы провели мощную артиллерийскую подготовку — нанесли массированные удары около ствола шахты, чтобы подавить огневые точки врага.

Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что нашим военным осталось лишь несколько километров до Купянска. По его словам, солдаты ВС РФ активно занимают удобные позиции ВСУ, а затем формируют и выравнивают там линию обороны.